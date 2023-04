Belgische banken gaan honderden extra geldautomaten bijplaatsen

Belgische banken gaan de komende jaren honderden extra geldautomaten bijplaatsen om zo de bereikbaarheid en beschikbaarheid van contant geld te garanderen. De Belgische regering en Febelfin, de koepelorganisatie van Belgische banken, hebben hier een akkoord over bereikt.

Om ervoor te zorgen dat contant geld goed bereikbaar blijft is vooral naar de locatie en de geografische spreiding van geldautomaten gekeken. De banken zullen de komende jaren 287 extra geldautomaten bijplaatsen in vergelijking met de oorspronkelijke plannen voor 2025. Van de extra automaten zullen er 207 op extra locaties worden geplaatst, om zo de bereikbaarheid te garanderen. Tevens zal elke gemeente over minstens een geldautomaat beschikken.

De overige tachtig geldautomaten worden bijgeplaatst om de beschikbaarheid te verhogen. Deze automaten zullen vooral in steden verschijnen en moeten wachtrijen beperken. De plaatsing van de automaten moet tussen nu en eind 2025 plaatsvinden. "Cash is en zal een belangrijk betaalmiddel blijven", aldus Febelfin. Van alle betalingen in België wordt 45 procent contant gedaan.