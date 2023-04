ACM: aantal verstuurde sms'jes afgelopen vier jaar bijna gehalveerd

Het aantal sms-berichten dat Nederlanders versturen is de afgelopen vier jaar bijna gehalveerd, zo laat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vandaag weten. Ging het in 2019 nog om 3,3 miljard sms'jes, vorig jaar waren dat er 1,8 miljard. Het bellen via een vaste lijn halveerde tot 4,8 miljard minuten in 2022. Volgens de toezichthouder laten de cijfers de jarenlange trend zien waarbij er een verschuiving plaatsvindt van vast naar mobiel bellen en steeds meer mobiel dataverbruik.

Verder stelt de ACM dat er steeds meer apparaten komen die op afstand gegevens kunnen uitwisselen, zoals slimme rookmelders of alarmsystemen. Door de opkomst van dergelijke apparaten is er ook veel vraag naar telefoonnummers voor deze toepassingen. Vorig jaar heeft de ACM 37 procent meer nummers uitgegeven; de snelst groeiende categorie van alle uitgegeven nummers. Van de honderd miljoen beschikbare nummers in deze categorie is inmiddels bijna de helft uitgegeven (47,5 miljoen).