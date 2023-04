Online politietool Check Je Hack voerde al 3,5 miljoen controles uit

De online politietool Check Je Hack is in een week tijd al 3,5 miljoen keer gebruikt door mensen die willen weten of ze slachtoffer van de Genesis Market waren. 8800 slachtoffers zijn inmiddels via de tool ingelicht. Via de Genesis Market werden inloggegevens, cookies en andere data van besmette computers aangeboden. Die werden gestolen door malware op het systeem van slachtoffers.

Deze malware werd onder andere via malafide websites verspreid, die zogenaamd legitieme software leken aan te bieden. Bij een operatie tegen de Genesis Market wisten opsporingsdiensten de servers van de marktplaats in handen te krijgen, met daarop informatie over gebruikers en slachtoffers. De e-mailadressen van slachtoffers zijn aan Check Je Hack toegevoegd. Zo kunnen mensen controleren of ze slachtoffer zijn geworden.

"Als jouw e-mailadres is aangeboden op de Genesis Market, krijg je binnen enkele minuten een mail van de politie. Deze e-mail krijg je alleen als je bent besmet", aldus de politie. Een dag na de aankondiging van Check Je Hack was de tool al 1,8 miljoen keer gebruikt. Afgelopen vrijdag was dat gestegen naar 2,6 miljoen en inmiddels staat de teller op 3,5 miljoen, meldt de Telegraaf.

Bij de operatie tegen gebruikers van de marktplaats werden wereldwijd 119 personen aangehouden, onder wie zeventien Nederlanders. Eén van deze personen, een 28-jarige man uit Maassluis, wordt verdacht van het stelen van 150.000 euro.