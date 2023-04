AP adviseert slachtoffers datalek om opgelopen schade te verhalen

Wie slachtoffer is geworden van een datalek en daarbij schade heeft opgelopen moet die schade verhalen, zo adviseert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Volgens AP-voorzitter Aleid Wolfsen gaat het iedereen een keer overkomen dat zijn of haar gegevens worden gelekt, en is het alleen de vraag wanneer.

"Veel bedrijven hebben de veiligheid van hun systemen zelf wel op orde, maar als ze een andere bedrijf inhuren voor bijvoorbeeld een klanttevredenheidsonderzoek, gaat het nog wel eens mis", aldus Wolfsen tegenover EenVandaag. De AP-voorzitter reageerde op het datalek bij softwarebedrijf Nebu, dat diensten aan allerlei marktonderzoeksbureaus levert en onlangs kreeg te maken met een aanval op de eigen systemen.

Volgens Wolfsen blijft het aantal datalekken gelijk, maar neemt de ernst en de omvang toe. Hoe meer gevoelige informatie er lekt, des te groter de mogelijkheid dat dit tot schade kan leiden. Slachtoffers van een datalek kunnen het bedrijf dat hun gegevens heeft gelekt aansprakelijk stellen. "Heb je schade opgelopen, verhaal dan de schade", laat Wolfsen weten.

In 2019 oordeelde de rechter dat het UWV een slachtoffer van een datalek een vergoeding van 250 euro moest betalen. Slachtoffers van datalekken bij de gemeente Heemskerk en verhuurmakelaar NederWoon kregen echter geen vergoeding van de rechter toegewezen. Volgens de rechter was in deze zaken onvoldoende bewezen dat het slachtoffer ook daadwerkelijk schade had geleden.