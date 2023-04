Politie stuurt e-mails naar duizenden gebruikers van RaidForums.com

De Nederlandse politie heeft naar duizenden gebruikers van RaidForums.com, een forum waarop in gestolen gegevens werd gehandeld, een e-mail gestuurd. Ook hebben er een tiental "stopgesprekken" plaatsgevonden. Met de e-mails en stopgesprekken wil politie naar eigen zeggen afnemers van gestolen data uit de anonimiteit halen.

Het in 2015 gelanceerde forum telde meer dan vijfhonderdduizend gebruikers. RaidForums kwam geregeld in het nieuws nadat er gestolen databases van onder andere Amerikaanse en Britse bedrijven te koop werden aangeboden. De FBI, Secret Service, Europol, het Britse National Crime Agency (NCA) alsmede politiediensten uit Zweden, Duitsland, Roemenië en Portugal waren een jaar bezig om de infrastructuur en personen achter het forum in kaart te brengen, dat begin vorig jaar uit de lucht werd gehaald.

Bij het uit de lucht halen van RaidForums kreeg de FBI ook de database van de website in handen, met informatie over gebruikers. In een onderzoek naar computervredebreuk en datadiefstal zijn volgens de politie vele afnemers in beeld gekomen. Dat onderzoek startte in maart 2021 in Amsterdam. Begin dit jaar zijn drie verdachten aangehouden. Na de aanhoudingen is de politie Oost-Nederland verdergegaan om ook degene die toegang hebben tot de data te achterhalen. Dat bleken er enkele duizenden te zijn.

"Door (mogelijke) afnemers uit de anonimiteit te halen hoopt de politie een duidelijk signaal af te geven dat het zichtbaar is wat er gebeurt online, in dit onderzoek specifiek op fora waar lijsten met persoonsgegevens verhandeld worden", aldus de politie. Afhankelijk van de activiteit op het forum krijgen gebruikers een e-mail of een brief met de oproep te stoppen met de activiteiten en een waarschuwing met daarin welke gevolgen het schuldig zijn aan cybercrime kan hebben. De politie voert met minderjarigen een stopgesprek.