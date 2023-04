Overheid komt in juni met verbeterde versie van KopieID-app

Artikel 2 Beleidsregel

Als een geneesmiddel wordt voorgeschreven via internet terwijl de voorschrijver de persoon aan wie hij dat geneesmiddel voorschrijft nog nooit persoonlijk heeft ontmoet en niet kent, treedt de minister niet handhavend op tegen overtreding van artikel 67 van de Geneesmiddelenwet indien:

a. een fysiek consult of onderzoek om te bepalen of een geneesmiddel moet worden voorgeschreven en zo ja, welk geneesmiddel moet worden voorgeschreven, niet nodig is, en;



b. de voorschrijver beschikt over de geactualiseerde medicatiehistorie van de patiënt en de medicatiehistorie voor zover nodig raadpleegt.

Onze overheid stimuleert identiteitsfraude; een scan of fotokopie van een identiteitsbewijs(deze zijn véél te eenvoudig te manipuleren) en als een verifieerder niet exact kan vaststellen wie de aanbieder is, dan zegt dit helemaal niets over wie "authenticeert", met welk doel en of ditgebeurt (er geen sprake is van een replay attack)!Dit is exact één van de extreem zwakke schakels in de nieuwe beleidsmaatregel van minister Kuipers, uit https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-10521.html Een kopietje paspoort is precies evenveel waard als een kopie van een briefje van 50 Euro!