Drietal aangehouden voor tweehonderd pogingen van bankhelpdeskfraude

De politie heeft gisteren drie personen aangehouden die worden verdacht van tweehonderd pogingen van bankhelpdeskfraude. In zeker acht gevallen maakte het drietal slachtoffers, die voor zo'n 50.000 euro werden bestolen. Gesprekken met slachtoffers duurden in sommige gevallen vier of vijf uur voordat die geld overmaakten.

De verdachten deden zich voor als bankmedewerkers. Er werd slachtoffers verteld dat er iets mis was met hun bankrekening en dat ze zo snel mogelijk hun geld moesten veiligstellen. In sommige gevallen werd slachtoffers verteld dat ze het programma AnyDesk op de computer moesten installeren, waarmee de oplichters de controle over het systeem kregen en geld konden overmaken. Ook werd een andere variant van bankhelpdeskfraude toegepast, waarbij de verdachten eerst de pincode van slachtoffers ontfutselden en vervolgens de pinpas door een "koerier" lieten ophalen.

De verdachten zijn een 23-jarige man uit Emmen, een 21-jarige man uit Delfzijl en een 19-jarige man uit Emmen. Twee van de verdachten werden op heterdaad aangehouden toen ze in een auto met een slachtoffer aan het bellen waren. De politie kon zo dit slachtoffer meteen waarschuwen. Het onderzoek gaat door en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.