Meeste Nederlandse verdachten Genesis Market weer op vrije voeten

Bedrijven in Nederland zijn koplopers in digitalisering, maar zijn zij ook veilig? Of het nu een multinational is, een zzp’er of het accountantskantoor om de hoek, jij helpt mee aan het verhogen van de digitale weerbaarheid van deze ondernemingen. Dat is jouw missie als Cybersecurity Adviseur bij het Digital Trust Center.