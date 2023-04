Staatssecretaris moet opheldering geven over groot datalek bij Nebu

Staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering moet opheldering geven over het datalek bij Nebu en of huidige regelgeving niet tekort schiet als een externe partij waar een datalek plaatsvindt niet meewerkt aan het onderzoek en geen informatie deelt over het datalek. Dat blijkt uit Kamervragen die het CDA heeft gesteld.

Het is nog altijd onbekend hoe aanvallers toegang tot systemen van Nebu kregen en wat voor soort informatie daar precies is buitgemaakt. Nebu levert onder andere oplossingen aan marktonderzoeksbureaus. Door de aanval op de systemen van Nebu zijn mogelijk ook gegevens van klanten van marktonderzoekers buitgemaakt. Blauw, één van de getroffen marktonderzoekers, spande een kortgeding aan tegen Nebu omdat het meer informatie over de aanval en omvang van het datalek wil hebben. De rechter gaf Blauw gelijk en oordeelde dat Nebu de informatie moet verstrekken.

Naar aanleiding van de situatie en dat bedrijven data van hun klanten met externe leveranciers delen, heeft het CDA nu Kamervragen gesteld. "Wie is er volgens u aansprakelijk voor dit datalek? Is dat het bedrijf aan het begin van de keten die klantdata deelt of de externe partij bij wie het lek plaatsvindt?", wil Kamerlid Slootweg weten. Van Huffelen moet ook een update geven over het datalek bij Nebu en het aantal in Nederland getroffen klanten, bedrijven en organisaties.

"Schiet de huidige regelgeving niet tekort als een externe partij waar een datalek plaatsvindt niet meewerkt aan onderzoek en geen informatie deelt over het datalek? Hoe kan een externe partij gedwongen worden om informatie te delen, zodat consumenten weten waar zij aan toe zijn? Deelt u de mening dat de consument in dit geval onvoldoende wordt beschermd", vraagt het CDA-Kamerlid verder.

Slootweg wil tevens weten of Van Huffelen het ermee eens is dat het gevaar op datalekken vooral in de keten zit van partijen die samenwerken met bedrijven zoals it-leveranciers, onderzoeksbureaus en andere partijen met wie (klant)data wordt gedeeld. De staatssecretaris heeft drie weken om met een reactie te komen.