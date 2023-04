Ransomwaregroep claimt verantwoordelijkheid voor aanval op KNVB

Ransomwaregroep Lockbit heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanval op de systemen van de KNVB. Volgens de groep heeft het bij de aanval 305 gigabyte aan data kunnen buitmaken. Dat blijkt uit een melding op de website van LockBit waarover beveiligingsonderzoeker Dominic Alvieri op Twitter bericht. Als de KNVB niet voor 26 april het gevraagde losgeld betaald dreigen de aanvallers de gestolen data via hun eigen site openbaar te maken.

Op dinsdag 4 april meldde de KNVB dat criminelen erin waren geslaagd om in te breken op het netwerk van de voetbalbond en daarbij persoonlijke gegevens van medewerkers hebben buitgemaakt. "Er wordt nader uitgezocht om welke gegevens dit gaat. De cyberinbraak is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens", aldus de KNVB. De voetbalbond heeft sindsdien geen verdere updates over het incident gegeven.

De LockBit-ransomware wordt aangeboden als een Ransomware-as-a-Service (RaaS). Via RaaS kunnen criminelen op eenvoudige wijze over ransomware beschikken, waarbij er een deel van de inkomsten naar de ontwikkelaar van de ransomware gaat. Criminelen moeten in dit geval de ransomware nog wel zelf verspreiden. In de meeste gevallen kiezen de aanvallers ervoor om eerst allerlei gegevens te stelen voordat de ransomware wordt uitgerold. Ook komt het voor dat aanvallers, nadat ze toegang hebben gekregen, zich alleen tot datadiefstal beperken. Hoe er toegang tot de systemen van de KNVB kon worden verkregen is niet bekend.