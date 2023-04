Onderzoekers vinden versie van LockBit-ransomware voor macOS

Onderzoekers hebben een exemplaar van de LockBit-ransomware gevonden die op macOS kan werken. Gebruikers zouden zich echter nog geen zorgen hoeven te maken, zo stelt beveiligingsonderzoeker Patrick Wardle die de malware analyseerde. De LockBit-groep is al enige tijd actief. Het is echter de eerste keer dat er een versie van de LockBit-ransomware wordt gevonden die bestanden op een Mac kan versleutelen.

De nu gevonden variant is gecompileerd voor macOS, maar niet specifiek voor het besturingssysteem ontworpen. Daarnaast is die nog niet klaar voor operationele inzet, aldus Wardle. Zo is de LockBit-variant erg buggy en crasht die tijdens het uitvoeren. Ook heeft die een ongeldige signature en houdt die geen rekening met de beveiligingsmechanismes van het macOS file system.

Zo heeft Apple beveiliging aan macOS toegevoegd die bestanden in folders zoals de Desktop en Documenten moet beschermen. Daardoor kan ransomware niet zonder een exploit of toestemming van de gebruiker de bestanden versleutelen. "De impact voor Mac-gebruikers is voor nu nul", aldus Wardle, die toevoegt dat de Mac-versie geen bedreiging voor gebruikers is.

De LockBit-ransomware wordt aangeboden als een Ransomware-as-a-Service (RaaS). Via RaaS kunnen criminelen op eenvoudige wijze over ransomware beschikken, waarbij er een deel van de inkomsten naar de ontwikkelaar van de ransomware gaat. Criminelen moeten in dit geval de ransomware nog wel zelf verspreiden. Er waren al versies van de ransomware voor Linux en Windows. Een groot deel van de nu gevonden Mac-versie lijkt op een Linux-versie die voor macOS is gecompileerd. Onlangs werd bekend dat de KNVB vorige maand is getroffen door een aanval met de LockBit-ransomware.