Overheid onderzoekt extra maatregelen voor uitsluiten Chinese apparatuur

Het ministerie van Economische Zaken onderzoekt extra maatregelen voor het uitsluiten van Chinese apparatuur bij aanbestedingen van de rijksoverheid. Daarnaast worden in het tweede kwartaal de resultaten bekend van een scan naar het gebruik van Chinese apparatuur binnen de vitale infrastructuur. Dat schrijft staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering in een brief aan de Tweede Kamer.

Vorig jaar werd een motie van de PVV en VVD aangenomen die het kabinet vraagt om te onderzoeken hoe apparatuur en programmatuur van organisaties uit landen met een tegen Nederland gerichte offensieve cyberagenda geweerd kunnen worden uit aanbestedingen van de rijksoverheid. Daarnaast wordt er gevraagd om een scan naar het gebruik van apparatuur uit deze landen door de vitale Nederlandse infrastructuur.

Het kabinet voert bij aanbestedingen een "landenneutraal beleid", zo laat Van Huffelen weten. Dit houdt in dat leveranciers uit specifieke landen door de aanbestedende dienst niet op voorhand categorisch worden uitgesloten, maar dat dit per geval op basis van een risicoafweging wordt bepaald. De aanbestedingsregelgeving biedt overheden al een aantal mogelijkheden om bij de inkoop van apparatuur of programmatuur bepaalde leveranciers op basis van een risicoafweging te weren.

Overheidsorganisaties beschikken over verschillende middelen om de risico's van een bepaalde leverancier in kaart te brengen. Deze middelen, zoals een quikscan, handleiding voor risicoanalyse en handvatten voor risicobeheersing, worden dit jaar nog verder aangescherpt. Het is de verwachting dat dit voor de komende zomer is afgerond.

Daarnaast onderzoekt het ministerie van Economische Zaken welke extra maatregelen nodig en effectief zijn voor het uitsluiten van bepaalde landen bij aanbestedingen. De AIVD heeft onder andere China, Rusland, Iran en Noord-Korea aangemerkt als landen met een offensief cyberprogramma. Het is van deze landen vooral China dat hardware en software levert waar de rijksoverheid of vitale infrastructuur gebruik van maakt.

"Vanwege de serieuze dreigingen die uw Kamer en ook het kabinet signaleren acht ik het van belang dat aanbestedende diensten zich bewust zijn van de risico’s en dat zij op de hoogte zijn van de mogelijkheden die de aanbestedingsregelgeving biedt om die risico’s te beheersen. Het kabinet wil extra inzetten op voorlichting hierover", zo stelt Van Huffelen verder, die ook wijst naar de verantwoordelijkheid van de organisaties die een uitbesteding uitvoeren.