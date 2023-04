Zevenduizend gebruikers van cryptowallet MetaMask slachtoffer datalek

Zo'n zevenduizend gebruikers van MetaMask zijn het slachtoffer van een datalek geworden, nadat een aanvaller toegang tot de helpdesk van de cryptowallet kreeg. MetaMask is een door ConsenSys ontwikkelde cryptowallet. Het bedrijf heeft de helpdesk voor vragen van gebruikers uitbesteed aan een externe partij. Deze niet nader genoemde partij kreeg met een "cyberincident" te maken waarbij een aanvaller toegang tot systemen kreeg.

Daardoor zijn gegevens van MetaMask-gebruikers die tussen 1 augustus 2021 en 10 februari 2023 bij de helpdesk aanklopten in handen van een aanvaller gekomen. Het kan per gebruiker verschillen wat voor soort informatie er is gelekt. Het gaat in ieder geval om e-mailadressen, aangevuld met gegevens die gebruikers zelf via een tekstveld deelden.

ConsenSys stelt dat het vanwege de beperkte hoeveelheid data die het verzamelt niet alle getroffen gebruikers individueel kan identificeren en het daarom alle gebruikers die de helpdesk benaderden heeft gewaarschuwd. Het gaat om zo'n zevenduizend personen. Het datalek is bij de Ierse en Britse privacytoezichthouders gemeld. Daarnaast claimt de cryptowallet-aanbieder maatregelen te hebben genomen om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. Wat die precies inhouden is niet bekendgemaakt.