Mozilla brengt Firefox-update uit wegens bug die onbedoeld cookies verwijderde

Mozilla heeft een update voor Firefox uitgebracht wegens een bug waardoor cookies onbedoeld werden verwijderd en gebruikers elke keer dat de browser werd gestart opnieuw bij allerlei diensten moesten inloggen waar ze eerder nog waren ingelogd. Het probleem deed zich voor bij de update naar Firefox 112.

Volgens Mozilla zorgde de bug ervoor dat na de Firefox-update cookies een datum kregen die duizenden jaren in de toekomst lag, waardoor ze vervolgens onbedoeld door de browser werden verwijderd. Het probleem is opgelost met Firefox 112.0.1. De update zal bij de meeste gebruikers via de automatische updatefunctie worden geïnstalleerd.