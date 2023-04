Britse politie berispt voor opnemen van 200.000 telefoongesprekken via app

Volgens de toezichthouder zijn hoge boetes namelijk geen effectief afschrikmiddel voor de publieke sector. Daarnaast zorgen hoge boetes voor lagere budgetten, waardoor slachtoffers van de overtreding, die vaak van deze diensten gebruikmaken, zo twee keer worden gedupeerd.

En dit is meteen het grote probleem van de publieke sector. Ze kan fout op fout stapelen, de wet overtreden, gerechtelijke uitspraken naast zich neerleggen en de meest krankzinnige dingen doen, "maar een boete is niet afschrikwekkend".Misschien moeten we die boete dan maar persoonlijk verhalen op de hoge heren in de publieke sector, net zoals in de private sector managers aansprakelijk gesteld kunnen worden voor grootschalige problemen.Dan lijdt de publieke sector er zelf niet onder, en hebben we toch een dwangmiddel om te voorkomen dat een machtige overheid straffeloos doet waar ieder privaat bedrijf hard voor op de vingers zou worden geslagen.