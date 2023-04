WhatsApp en Signal waarschuwen voor Brits wetsvoorstel dat encryptie kan ondermijnen

WhatsApp, Signal, Threema en verschillende andere chatdiensten waarschuwen via een open brief voor een Brits wetsvoorstel dat end-to-end encryptie kan ondermijnen en een "ongekende bedreiging" vormt voor de privacy en veiligheid van elke Britse burger en de personen met wie ze wereldwijd communiceren. Het gaat om de Online Safety Bill die chatdiensten kan verplichten tot het controleren van de berichten die hun gebruikers verzenden.

Het wetsvoorstel kwam eerder door experts en burgerrechtenbewegingen onder vuur te liggen omdat die encryptie zou ondermijnen en een bedreiging voor de vrijheid van meningsuiting zou vormen. Vervolgens kwam de Britse regering met een aangepast wetsvoorstel. Dat zou volgens de beleidsmakers end-to-end encryptie niet verbieden. Ook op het aangepaste voorstel is nu felle kritiek. Het zou namelijk nog steeds end-to-end encryptie kunnen ondermijnen en stelt nergens expliciet dat encryptie moet worden beschermd.

"Samengevat, het wetsvoorstel vormt een ongekende bedreiging voor de privacy en veiligheid van elke Britse burger en de mensen met wie ze wereldwijd communiceren, terwijl het vijandige overheden die soortgelijke wetsvoorstellen zoeken juist aanmoedigt", aldus de chatdiensten in hun open brief. De chatdiensten merken op dat voorstanders van het voorstel stellen dat het mogelijk is om elk chatbericht te controleren zonder dat hierbij end-to-end encryptie wordt ondermijnd. "In werkelijkheid is dat niet mogelijk", zo stellen de chatdiensten.

Ze voegen toe dat aanbieders van end-to-end versleutelde chatdiensten niet de veiligheid van hun diensten kunnen verzwakken om aan de wens van individuele overheden tegemoet te komen. "Er kan geen "Brits internet" of een versie van end-to-end encryptie zijn die er alleen voor het VK is." Volgens de chatdiensten moet de Britse regering het wetsvoorstel dan ook herzien en bedrijven juist aanmoedigen om Britse burgers juist meer privacy en veiligheid te geven, niet minder.

"Het verzwakken van encryptie, ondermijnen van privacy en introduceren van massasurveillance in de privécommunicatie van mensen is niet de weg voorwaarts", besluit de open brief, die is ondertekend door topbestuurders van WhatsApp, Signal, Threema, Element, OPTF/Session, Viber en Wire.