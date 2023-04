Minister moet opheldering geven over digitaal vergaderen door VvE's

Vaak worden hiervoor de "gratis" tools als MSTeams, Zoom of Google meet voor gebruikt. Hierbij moet je als deelnemen akkoord gaan met voorwaarden die je kunt samenvatten met 'uw data is nu van ons'. Lijkt me niet mogelijk om een rechtsgeldige ALV te houden met dit soort onredelijke toegangsvereisten. (dat terwijl er hele goed alternatieven zijn zonder dit soort problemen als Jitsi, BigBlueButton of Nextcloud Talk.)