Microsoft geeft statelijke actoren voortaan naam van weerfenomenen

Dit heeft al een naam het heet Advanced Persistent Threat (APT)

Vervolgens koppel je als ontdekker simpel weg een nummer aan de APT groep voorbeeld APT-38

https://attack.mitre.org/groups/G0082/cd /



We hebben geen reet aan fancy namen op aanvalsgroepen. Op aanvals soorten kan het soms handig zijn omdat je het moet communiceren met mensen buiten de directe sector maar wat kan een leek nu met informatie dat Flood een aanval heeft uitgevoerd. Nog even en we krijgen deze troep ook nog als een weerbericht gepresenteerd.