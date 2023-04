Ransomwaregroep publiceert gegevens cliënten Brabantse zorginstelling

De criminelen achter de LockBit-ransomware, die ook verantwoordelijk zijn voor de aanval op de KNVB, hebben gestolen gegevens van cliënten en medewerkers van de Brabantse zorginstelling Joris Zorg gepubliceerd. Dat heeft de instelling, die via vijf locaties in Brabant zorg aan ouderen biedt, zelf bekendgemaakt. De aanval deed zich afgelopen december voor, waarbij ook een "aanzienlijke hoeveelheid" gegevens werd gestolen, waaronder van cliënten en personeel. De aanvallers claimen dat het om honderd gigabyte gaat.

De LockBit-groep eiste losgeld, anders zou het de gegevens via de eigen website publiceren. Dat is eerder deze week gebeurd. "Helaas hebben wij moeten vaststellen dat cybercriminelen inmiddels zijn overgegaan tot het online publiceren van deze buitgemaakte gegevens. Het gaat hierbij ook om cliënt- en medewerkersgegevens", aldus een verklaring van Joris Zorg. "Omdat de aanvaller een aanzienlijke hoeveelheid gegevens heeft gepubliceerd, weten wij op dit moment nog niet om welke gegevens het precies gaat."

De zorginstelling zegt dat het samen met externe experts onderzoek naar de gepubliceerde data uitvoert om hier meer duidelijkheid over te krijgen. De gestolen data bestaat onder andere uit scans van identiteitsbewijzen en paspoorten. "Indien wij u eerder al persoonlijk geïnformeerd hebben over de mogelijkheid om uw paspoort/identiteitsbewijs te laten vervangen, en heeft u dit nog niet gedaan? In dat geval achten wij het verstandig dat u dit alsnog doet", zo stelt de zorginstelling op de vraag of slachtoffers van de datadiefstal hun identiteitsbewijs moeten vervangen. Hoe de aanvallers toegang tot de systemen van de zorginstelling konden krijgen is niet bekendgemaakt.