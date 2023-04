Cisco verhelpt kritiek lek in beheersoftware voor industriële netwerken

Cisco heeft een kritieke kwetsbaarheid in Industrial Network Director (IND) verholpen, software voor het beheer van industriële netwerken. De impact van het beveiligingslek is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.9. Via de IND-software is het onder andere mogelijk om industriële ethernet-switches uit te rollen, monitoren en beheren.

Een kwetsbaarheid in de gebruikersinterface, aangeduid als CVE-2023-20036, maakt het mogelijk voor een geauthenticeerde aanvaller om op afstand willekeurige commando's met beheerdersrechten op het onderliggende besturingssysteem van het apparaat in kwestie uit te voeren. Net als met veel kwetsbaarheden wordt het probleem veroorzaakt door het niet goed valideren van gebruikersinvoer. Hoewel een aanvaller geauthenticeerd moet zijn, wat een extra obstakel kan zijn, heeft Cisco het lek desondanks wel een impactscore van 9.9 gegeven.