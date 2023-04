Tor Browser biedt tijdelijk geen up-to-date versie van Windows-installer

Het Tor Project heeft een nieuwe versie van Tor Browser uitgebracht, maar die is niet als Windows-installer te vinden. Pas volgende maand zal er weer een up-to-date versie beschikbaar komen. Aanleiding is een update van de infrastructuur die het Tor Project gebruikt voor het digitaal signeren van Tor Browser. Via een digitale signature kunnen gebruikers controleren dat de versie die ze hebben gedownload ook daadwerkelijk van het Tor Project afkomstig is.

Doordat op dit moment de "build signing infrastructure" wordt aangepast is het niet mogelijk voor het Tor Project om een gesigneerde installer van Tor Browser 12.0.5 voor Windows uit te brengen. De automatische update van al geïnstalleerde versies van Tor Browser werkt wel. Op dit moment biedt het Tor Project via de eigen website een Windows-installer van Tor Browser 12.0.4. Gebruikers kunnen dan via de updatefunctie naar versie 12.0.5 updaten. Deze versie verhelpt meerdere kwetsbaarheden in de browser. Het Tor Project verwacht dat met de lancering van Tor Browser 12.0.6 volgende maand alles weer bij het oude is.