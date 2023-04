Medewerker toezichthouder VS mailt gegevens 256.000 mensen naar privémail

Een medewerker van de Amerikaanse toezichthouder CFPB heeft privégegevens van 256.000 mensen en vertrouwelijke informatie over het toezicht op zo'n vijftig banken naar zijn privémail gemaild. Het datalek heeft voor grote ophef onder financiële dienstverleners en politici gezorgd. De medewerker in kwestie is na ontdekking van het datalek ontslagen. Er zouden geen aanwijzingen zijn dat de gegevens buiten de privémail zijn gedeeld, aldus de CFPB. De toezichthouder heeft de voormalige medewerker gevraagd om de gegevens te verwijderen en hier bewijs van te geven, maar daar is geen reactie op gekomen, aldus The Wall Street Journal.

Het Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) houdt toezicht op het gedrag van banken en andere financiële instellingen. In een verklaring spreekt de toezichthouder zelf over een "groot incident" waarbij het een "ongeautoriseerde transactie" van persoonsgegevens en vertrouwelijke toezichtinformatie ontdekte. De medewerker bleek in totaal 65 e-mails te hebben verstuurd, waaronder bijlagen met namen en rekeningnummers van zo'n 256.000 personen en gevoelige informatie over zo'n vijftig financiële instellingen. Verschillende Amerikaanse politici stellen dat de gegevens van burgers niet veilig bij de toezichthouder zijn en hebben om opheldering gevraagd.