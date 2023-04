KeePassXC uit kritiek op aankondiging wachtwoordmanager Proton Pass

De ontwikkelaars van wachtwoordmanager KeePassXC hebben kritiek geuit op de aankondiging van Proton Pass, de wachtwoordmanager die Proton vorige week aankondigde. Proton is het bedrijf achter Proton Mail en Proton VPN. In de aankondiging van Proton Pass claimde Proton dat het niet zomaar een wachtwoordmanager is, maar meer veiligheid biedt dan andere oplossingen, onder andere door data voor alle invoervelden end-to-end versleuteld op te slaan.

Ook stelde Proton dat Proton Pass één van de eerste wachtwoordmanagers met een volledig geïntegreerde 2FA-authenticator is en "2FA autofill" ondersteunt, waarbij 2FA-codes automatisch in het betreffende veld worden ingevuld. Volgens het KeePassXC-ontwikkelteam staat de aankondiging van Proton Pass vol onjuiste claims en verschilt de wachtwoordmanager helemaal niet van andere oplossingen. Door een dergelijke aankondiging zou Proton mensen alleen maar misleiden, zo stelt het KeePassXC-ontwikkelteam.

"Dit is geen marketing, het is negatief campagne voeren en het is schadelijk voor gebruikers, omdat het FUD zaait", zo stellen de ontwikkelaars verder. Proton heeft niet op de aantijgingen gereageerd. Deze week start een besloten bètatest van Proton Pass, later dit jaar volgt een publieke release.