Europese busmaatschappij Terravision lekt privédata twee miljoen klanten

Terravision, een bedrijf dat busvervoer van en naar Europese luchthavens regelt, heeft de gegevens van meer dan twee miljoen klanten gelekt. Het gaat om namen, telefoonnummers, e-mailadressen, gesalte wachtwoordhashes en in sommige gevallen geboortedata en land van herkomst.

Volgens beveiligingsonderzoeker Troy Hunt van datalekzoekmachine Have I Been Pwned is Terravision door meerdere personen over een periode van meerdere maanden over het datalek benaderd, maar heeft het geen reactie gegeven. Details over het datalek zijn verder niet bekend. Hunt heeft de gestolen e-mailadressen ontvangen en aan zijn zoekmachine toegevoegd.

Via Have I Been Pwned is het mogelijk om te kijken of een e-mailadres in een bekend datalek voorkomt. Van de ruim twee miljoen bij Terravision buitgemaakte e-mailadressen was 84 procent al via een ander datalek bij de zoekmachine bekend.