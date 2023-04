Verbond van Verzekeraars komt met schadeoorzaken voor cyberverzekeringen

Het Verbond van Verzekeraars heeft de schadeoorzaken gepubliceerd die voor cyberverzekeringen kunnen worden gebruikt. Het gaat dan om zaken als systeemfouten, datalekken en menselijk handelen (pdf). Verschillende verzekeringsmaatschappijen bieden inmiddels verzekeringen die cybergerelateerde incidenten vergoeden.

In samenwerking met het kennis- en standaardisatie-instituut voor de financiële dienstverlening SIVI heeft het Verbond van Verzekeraars de schadeoorzaken ontwikkeld die voor cyberverzekeringen zijn te gebruiken. "Het doel van deze codes is om duidelijkheid en meer eenduidigheid te bieden", aldus het Verbond. De terminologie die cyberverzekeraars nu gebruiken in het opslaan van gegevens rondom cyberschades kan nog weleens verschillen.

Deze verschillen maken het volgens het Verbond lastiger om concreet te kunnen zien welke schadeoorzaken het meest of het minst voorkomen. Om deze onduide­lijkheid weg te nemen zijn samen met SIVI de codes ontwikkeld. De schadeoorzaken zijn onderverdeeld in hoofd- en subcategorieën. De hoofdcategorieën zijn onderverdeeld in: ‘criminaliteit’, ‘diefstal’ en ‘menselijk handelen’. Daarna worden de oorzaken verder verdeeld in specifiekere subcategorieën die deels nader onder­verdeeld worden in sub-subcategorieën.

In het geval een een ransomware-aanval waarbij een cybercrimineel zich toegang verschaft tot gezondheidsgegevens en deze na het niet betaald krijgen van losgeld publiceert, is 'criminaliteit' de hoofdcategorie, gevolgd door 'cyberafpersing' als subcategorie en 'publiciteit data' als sub-subcategorie. Wanneer een medewerker per ongeluk een e-mail verstuurt met persoonsgegevens naar de verkeerde afzender is de hoofdcategorie 'menselijk handelen', met 'datalek' als subcategorie. De sub-subcategorie is dan 'mailfout'.

Door met generieke oorzaken te gaan werken kan er op gestructureerde wijze data worden verzameld. De komende tijd zal het Verbond van Verzekeraars kijken hoe de oorzaken binnen de verzekeringssector worden gebruikt en of die verder moeten worden uitgebreid.