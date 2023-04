ECB: digitale euro biedt niet dezelfde privacy als contant geld

De digitale euro biedt niet dezelfde privacy als contant geld, zo heeft ECB-directielid Fabio Panetta tegenover de Commissie economische en monetaire zaken van het Europees Parlement laten weten. Terwijl het kabinet altijd heeft gezegd dat er nog geen beslissing over de digitale euro is genomen lijkt de ECB ervan uit te gaan dat de munt er gewoon komt.

"In mijn betoog vandaag zal ik mij richten op de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat iedereen in het eurogebied gemakkelijk digitale euro’s kan verkrijgen en deze kan gebruiken – waar en wanneer ze maar willen, ongeacht bij welke bank ze zitten of uit welk land ze komen. Mensen zijn niet verplicht de digitale euro te gebruiken. Maar ze moeten altijd de mogelijkheid hebben de digitale euro te gebruiken. Net als nu het geval is met contant geld", aldus Panetta.

Daarbij ziet het ECB-directielid een belangrijke rol voor Europese wetgevers weggelegd, die met wetgeving moeten komen om winkels die digitale betalingen accepteren te verplichten om ook de digitale euro te accepteren. Ook zou de digitale euro de status van wettig betaalmiddel moeten krijgen. "Mensen moeten overal in het eurogebied in digitale euro’s betalingen kunnen doen of ontvangen, ongeacht welke intermediair ze gebruiken om toegang te krijgen tot de digitale euro of in welk land ze zich bevinden."

Panetta claimde tegenover de commissie dat er geen plan is om contant geld als betaalmiddel in de eurozone uit te faseren. Daarbij zou er worden geprobeerd om de eigenschappen van contant geld die burgers waarderen, "het maximale niveau van privacy" zoals het ECB-directielid het noemde, ook in de digitale euro te verwerken. "Dit houdt niet in dat de digitale euro dezelfde privacy als cash biedt, maar we zullen zeker het maximale privacyniveau garanderen." Volgens Panetta is er nog geen beslissing genomen of er voor de digitale euro gecentraliseerde of gedecentraliseerde technologie wordt gebruikt.