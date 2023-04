Google Authenticator kan one-time codes nu in Google-account opslaan

Google heeft een update voor de eigen Google Authenticator uitgebracht waardoor gebruikers one-time codes in hun Google-account kunnen opslaan als back-up. Dit moet het eenvoudiger voor gebruikers maken als die bijvoorbeeld hun huidige telefoon zijn verloren of een nieuwe telefoon hebben en eenvoudig toegang tot hun accounts willen krijgen.

De Google Authenticator genereert one-time codes, ook wel one-time passwords genoemd, waarmee gebruikers op een account kunnen inloggen. De one-time codes in Authenticator waren echter alleen op de telefoon van de gebruiker opgeslagen. Bij verlies van de telefoon kon de gebruiker dan niet meer inloggen op accounts waar hij via Authenticator tweefactorauthenticatie (2FA) voor had ingesteld, aldus Google.

Voorheen moesten gebruikers bij de overstap naar een nieuwe telefoon de codes handmatig van het ene toestel naar het andere toestel overzetten of eerst 2FA uitschakelen om vervolgens weer op de nieuwe telefoon in te schakelen. De nieuwe update zorgt ervoor dat gegenereerde codes ook in het Google-account van de gebruiker kunnen worden opgeslagen. Deze codes zijn vervolgens toegankelijk vanaf elke toestel waarop de gebruiker Google Authenticator installeert.