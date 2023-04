Bankencollectief dat iDeal overneemt werkt aan Europese digitale wallet

De in Nederland populaire betaalmethode iDeal wordt overgenomen door bankencollectief EPI (European Payments Initiative), dat aan een Europese digitale portemonnee werkt. EPI wil iDeal verder gaan uitbouwen tot een Europese betaalstandaard. Op dit moment vindt zeventig procent van alle e-commerce transacties n Nederland plaats via iDeal.

EPI, dat door allerlei Europese banken is opgericht, wil naar eigen zeggen een "alles-in-één oplossing voor digitale portemonnees" gaan ontwikkelen onder één Europees merk. In een eerste fase van de digitale wallet zijn ‘persoon-tot-persoon’ (P2P) en ‘persoon-tot-professional’ (P2Pro) betalingen mogelijk, waarna de dienstverlening zal worden uitgebreid met online en mobiel betalen, om op termijn point-of-sale betalingen te faciliteren.

Later is het de bedoeling dat er allerlei diensten aan de wallet kunnen worden toegevoegd, zoals ‘Koop nu, betaal later', digitale identiteitsfunctionaliteit en spaar- en loyaliteitsprogramma’s. De lancering van de digitale portemonnee met P2P-functionaliteit is eind dit jaar gepland voor de eerste gebruikers in Frankrijk en Duitsland. Na deze pilot volgt begin 2024 een bredere marktintroductie in België, Frankrijk en Duitsland.

EPI stelt dat de overname van iDeal geen directe gevolgen heeft voor Nederlanders en webwinkels die van de betaalmethode gebruikmaken. "Zij kunnen iDeal blijven gebruiken zoals ze gewend waren. Het nieuwe iDeal wordt opgeleverd zoals gepland en verkopers worden aangemoedigd om over te stappen naar deze nieuwe iDeal dienstverlening ter voorbereiding op de toekomstige EPI-integratie."