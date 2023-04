Rathenau: overheid betrekt burgers weinig bij ontwikkeling digitale diensten

Vergeleken met andere landen betrekt de Nederlandse overheid burgers weinig bij de ontwikkeling van digitale publieke dienstverlening, zo stelt het Rathenau Instituut op basis van de Digital Government Index (DGI) van de OESO. Deze index meet niet alleen de digitalisering van publieke dienstverlening, maar ook de mate van digitalisering van alle overheidsprocessen. Zo wordt er ook gekeken naar betrokkenheid van burgers.

Als het gaat om "gebruikersgerichtheid" scoort Nederland ruim onder het OESO-gemiddelde. "Dat betekent dat de overheid nog maar weinig communiceert over de mogelijkheden voor publieke betrokkenheid bij de ontwikkeling van een digitale overheid", aldus het Rathenau Instituut. Digitale overheidsdiensten die onvoldoende gebruikersgericht zijn sluiten hierdoor mogelijk minder goed aan op de behoeften en wensen van burgers en bedrijven, wat weer tot allerlei problemen kan leiden.

Zo heeft de Rijksoverheid achttienhonderd verschillende websites. Voor dezelfde thematiek moeten burgers vaak meerdere websites raadplegen, wat de communicatie met de overheid bemoeilijkt, zeker voor een groep van 2,5 miljoen laaggeletterde burgers voor wie communicatie met de overheid sowieso moeilijk is, zo stelt het Rathenau Instituut.

Dat laat verder weten dat de overheid geen goed zicht op de eigen digitale gegevensstromen heeft. Wanneer een burger of bedrijf een gegevenswijziging doorgeeft bij een organisatie is onduidelijk welke gevolgen dat heeft bij andere overheidsorganisaties. "En wanneer uit overheidsdata-analyse signalen van mogelijk misbruik voortkomen, is niet duidelijk waar die signalen heen gestuurd worden. Omdat veel besluitvorming is geautomatiseerd, worden de consequenties van dit alles pas zichtbaar als de burger ze ondervindt. Veel kwaad is dan al geschied", zo waarschuwt het Instituut.

"Succesvolle digitalisering van de overheid gaat niet alleen om de mate van digitalisering, maar ook om de manier waarop. Blijven processen transparant? Worden de rechten van burgers beschermd? Is er zicht op de gevolgen als het misgaat? En zijn die dan nog te repareren? Dit wordt door internationale ranglijsten niet goed in kaart gebracht", zegt Alexandra Vennekens, onderzoekscoördinator bij het Rathenau Instituut.