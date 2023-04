Criminelen stelen 200 miljoen euro via mitm-aanvallen op geldautomaten

Criminelen hebben vorig jaar door middel van man-in-the-middle (mitm) / relay-aanvallen op Europese geldautomaten tweehonderd miljoen euro gestolen. Dat meldt de European Association for Secure Transactions (EAST) op basis van cijfers van Europese banken. Het is voor het eerst dat banken mitm-/relay-aanvallen op geldautomaten rapporteren.

De cijfers waar EAST zich op baseert zijn afkomstig van banken uit 21 Europese landen, waaronder ook Nederland. Naar schatting staan in deze landen ruim driehonderd geldautomaten opgesteld. Banken melden aan EAST het soort aanvallen waar de automaten mee te maken krijgen. In de eerste helft van vorig jaar werden de mitm-aanvallen voor het eerst gerapporteerd.

In totaal werden er 502 van dergelijke aanvallen door banken gedetecteerd, waarbij 200 miljoen euro door criminelen werd buitgemaakt. Details over de aanvallen zelf zijn niet gegeven. EAST stelt dat bij een mitm-aanval de communicatie wordt aangepast, maar hoe aanvallers deze aanvallen uitvoeren is onduidelijk. Security.NL heeft EAST om opheldering gevraagd.

Jackpotting

Het aantal jackpotting-aanvallen op geldautomaten in Europa liet vorig jaar opnieuw een daling zien. Bij jackpotting proberen criminelen via malware of een black box de inhoud van de geldcassettes van de geldautomaat te legen. Een black box is een extern apparaat dat op de geldautomaat wordt aangesloten. Via dit apparaat kunnen de criminelen instructies geven waarmee de inhoud van de geldcassettes wordt geleegd.

In 2020 werden nog 202 van dergelijke aanvallen gerapporteerd. Dat daalde in 2021 naar 52 aanvallen. Vorig jaar werden er in totaal 31 incidenten bij EAST gerapporteerd. Bedroeg de schade door jackpotting in 2020 nog 1,24 miljoen euro, dat daalde in 2021 naar 700.000 euro. Vorig jaar wisten criminelen via jackpotting 140.000 euro te stelen.

Mogen de digitale aanvallen op geldautomaten dan afnemen, in 2022 was er wel een stijging van het aantal plofkraken. Het aantal steeg van 629 naar 727. Ook het aantal gevallen van "cash trapping" nam toe, van zo'n 2100 naar bijna 7200. Hierbij weten criminelen een apparaatje te plaatsen dat voorkomt dat het geld dat slachtoffers pinnen wordt uitgegeven. Wanneer het slachtoffer de geldautomaat verlaat komt de crimineel het geld ophalen.