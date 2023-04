Politie neemt Telegramgroep over waarin drugs werd aangeboden

De politie heeft voor het eerst een Telegramgroep overgenomen waarin drugs, sigaretten en medicijnen werden aangeboden. Eerder werd dit al gedaan bij Telegramgroepen die illegaal vuurwerk aanboden en waarin bedreigingen en opruiende berichten tegen politici werden geuit. Het gaat om de Telegramgroep "Handelachterhoek", die de handel mogelijk maakte door verschillende handelaren aan elkaar te koppelen, aldus de politie.

Onderzoek leidde naar de identiteit van de beheerder van de Telegramgroep, die de gebruikersnaam "Narcos" gebruikte. Gisteren vielen agenten de woning van de verdachte beheerder binnen en werd hij aangehouden. Het gaat om een man uit de gemeente Bronckhorst. Hij wordt verdacht van drugshandel en het faciliteren van de handel in drugs. Hoe de politie precies bij de verdachte uitkwam is niet bekendgemaakt..

Na de aanhouding van de verdachte is het beheer van de Telegramgroep overgenomen om de handel te verstoren en te stoppen. Hoe de groep precies van de beheerder is overgenomen, bijvoorbeeld doordat hij hier zelf afstand van heeft gedaan. is niet bekend. De politie verstuurde vervolgens een bericht naar de groep dat de beheerder is aangehouden en alle persoonsgegevens die in groep rondgingen zijn veiliggesteld. De politie heeft daarop vandaag de Telegramgroep verwijderd. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.