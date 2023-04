WhatsApp-account voortaan op meerdere telefoons tegelijk te gebruiken

WhatsApp heeft een nieuwe optie toegevoegd waardoor gebruikers hun account op meerdere telefoons tegelijk kunnen gebruiken. In totaal is het mogelijk om vier extra apparaten aan het account te koppelen. Elke gekoppelde telefoon maakt afzonderlijk verbinding met WhatsApp. Wanneer de primaire telefoon langere tijd niet in gebruik is zal de gebruiker automatisch bij de aanvullende apparaten worden afgemeld.

De update die het koppelen van accounts mogelijk maakt wordt momenteel wereldwijd uitgerold en is in de komende weken voor alle gebruikers beschikbaar. Ook wordt in de komende week een alternatieve manier geïntroduceerd om aanvullende telefoons en andere apparaten te koppelen. Gebruikers kunnen straks op WhatsApp Web hun telefoonnummer invoeren, om zo een eenmalige code te krijgen. Deze code is vervolgens te gebruiken om de andere apparaten aan het account te koppelen, zonder dat dit via een qr-code moet zoals nu het geval is.