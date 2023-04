Provider SKP kan diefstal klantgegevens na ransomware-aanval niet uitsluiten

Internetprovider SKP, dat diensten levert aan ruim twintigduizend mensen in het Zuid-Hollandse Pijnacker, Delfgauw en Nootdorp, kan niet uitsluiten dat bij de ransomware-aanval waar het slachtoffer van werd ook klantgegevens zijn buitgemaakt. De aanval op SKP (Stichting Kabeltelevisie Pijnacker) deed zich afgelopen zaterdagochtend voor en veroorzaakte storingen bij onder andere de glasvezel-, coax- en telefonie- en e-maildiensten.

Inmiddels zou internet en televisie weer voor de meeste klanten beschikbaar moeten zijn. De provider verwachtte dat telefonie en e-mail gisteren weer beschikbaar zou komen. "In individuele gevallen verwachten we helaas nog wel enkele problemen die we zo snel mogelijk zullen oplossen." SKP zegt op dit moment geen aanwijzingen te hebben dat er bij de aanval klantgegevens zijn gestolen, maar kan dit ook niet uitsluiten.

"SKP heeft daarom ook melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de politie. Wij adviseren onze klanten om extra alert te zijn op berichten van onbekende afzenders en/of berichten die linken naar externe websites", aldus de provider. In het geval erbij een ransomware-aanval bestanden met persoonsgegevens zijn versleuteld is er volgens de Autoriteit Persoonsgegevens altijd sprake van een datalek en moet dit bij de toezichthouder worden gemeld. Hoe de aanvallers toegang tot systemen van SKP konden krijgen is niet bekendgemaakt.