Google krijgt gerechtelijk bevel om domeinen CryptBot-malware offline te halen

Google heeft van een Amerikaanse rechtbank een bevel gekregen waarmee het domeinen van de CryptBot-malware offline kan halen. Volgens het techbedrijf raakten het afgelopen jaar zo'n 670.000 computers met de malware besmet, die onder andere gegevens van Chrome-gebruikers steelt. Het gaat dan om inloggegevens voor onder andere cryptowallets en social media.

De malware wordt verspreid via malafide websites die besmette versies van onder andere Google Earth en Google Chrome aanbieden. In werkelijkheid gaat het om malware die allerlei informatie van het systeem steelt en terugstuurt naar de aanvallers, die het vervolgens verkopen. Volgens Google zijn recente versies van CryptBot specifiek ontworpen om data van Chrome-gebruikers te stelen, waarop het techbedrijf in actie kwam.

Door het gerechtelijk bevel kan Google huidige en toekomstige domeinen van de malware offline halen, wat nieuwe infecties moet voorkomen. Daarnaast roept Google gebruikers op om alleen software van de officiële website van de leverancier te downloaden.