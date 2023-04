Microsoft: PaperCut-lek sinds 13 april gebruikt bij ransomware-aanvallen

Een kwetsbaarheid in de printserversoftware van PaperCut wordt al sinds 13 april bij ransomware-aanvallen gebruikt, zo stelt Microsoft. PaperCut levert onder andere een printmanagementserver waarmee organisaties allerlei printgerelateerde zaken kunnen beheren, zoals het inzien van het aantal geprinte pagina's, beheer van print queues, toevoegen van watermerken en access control.

Een kwetsbaarheid in de software, aangeduid als CVE-2023–27350, maakt het mogelijk voor ongeauthenticeerde aanvallers om op afstand code met systeemrechten op de server uit te voeren. De impact van het beveiligingslek is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.8. Op 8 maart van dit jaar kwam PaperCut met een beveiligingsupdate (versies 20.1.7, 21.2.11 en 22.0.9) voor de kwetsbaarheid, die door securitybedrijf Trend Micro was gerapporteerd.

Een week na het verschijnen van de patch publiceerde Trend Micro meer details over het beveiligingslek. Vorige week meldde PaperCut dat aanvallers sinds 18 april actief misbruik van CVE-2023–27350 maakten voor het aanvallen van kwetsbare, nog niet gepatchte servers. Klanten zouden echter al sinds 13 april hebben waargenomen, wat nu door Microsoft is bevestigd. Eerder stelde securitybedrijf dat van de duizend PaperCut-servers die het bij klanten ziet, er negenhonderd nog niet waren gepatcht. Volgens Microsoft zijn de aanvallen het werk van een partner van de Cl0p-ransomwaregroep.