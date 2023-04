Minister ziet cyberhulplijn voor Nederlandse mkb-bedrijven niet zitten

Minister Adriaansens ziet een telefonische hulplijn die vanuit de overheid wordt aangestuurd en Nederlandse mkb-bedrijven bij cyberincidenten moet helpen niet zitten. Dat liet ze onlangs weten tijdens een debat over cybercrime met de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid en de vaste commissie voor Digitale Zaken. De VVD en PvdA hadden om een hulplijn gevraagd die bij het Digital Trust Center (DTC) van het ministerie van Economische Zaken zou moeten worden ondergebracht.

"Eén voorstel pak ik eruit en dat betreft een telefonische noodlijn voor ondernemers die slachtoffer zijn van een cyberaanval. Dat vinden wij een hele belangrijke. Wat ons betreft, moet dat zo snel mogelijk gerealiseerd worden en worden ondergebracht bij het Digital Trust Center", liet PvdA-Kamerlid Mutluer tijdens het debat weten.

Volgens de minister voorziet de markt al in allerlei oplossingen waar getroffen mkb-bedrijven terecht kunnen. Daarnaast kan de markt in beginsel veel beter schalen dan de overheid, ging Adriaansens verder. "De markt heeft ook de kennis. Veel mkb'ers hebben bijvoorbeeld ook een vaste ict-leverancier. Bij kleinere ondernemers zie je vaak dat ze een beheerorganisatie voor hun ict hebben. Vaak is daar ook de informatievoorziening over hacks ondergebracht. Daar wordt dus voor een groot deel in voorzien."

Verder merkte de minister op dat mkb'ers zich ook kunnen verzekeren. "Dan is de vraag dus even: wat moet je dan nog meer doen als dit niet voldoende zou zijn? Want als een markt functioneert, en vooralsnog ben ik van mening dat dat zo is, dan is de vraag wat de overheid daar mag en kan doen. We hebben namelijk ook de Wet Markt en Overheid."

VVD-Kamerlid Rajkowski, die samen met Mutluer om de hulplijn had gevraagd, liet vervolgens weten dat de ze minister goed begrijpt. "Ik begrijp dat in de markt ook kennis is. Ondernemers hebben ook een verantwoordelijkheid om zichzelf te verzekeren. We moeten geen dingen dubbel doen. Je wil geen concurrentie tussen publiek en privaat. Dat snap ik dus heel goed."