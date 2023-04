Italiaanse privacytoezichthouder staat ChatGPT weer toe in Italië

De Italiaanse privacytoezichthouder GPDP heeft ChatGPT weer in Italie toegestaan, nadat de chatbot eind maart nog werd verboden. Aanleiding voor het verbod was het het illegaal verzamelen van persoonlijke gegevens voor het trainen van de algoritmes en het niet controleren van de leeftijd van minderjarigen. OpenAI, de ontwikkelaar van de chatbot, werd door de Garante per la protezione dei dati personali (GPDP) opgeroepen om per direct het verwerken van de gegevens van Italiaanse gebruikers te stoppen.

De GPDP stelt nu dat OpenAI maatregelen heeft genomen om de eerder gemelde bezwaren weg te nemen. Zo is de informatie aan gebruikers en niet-gebruikers uitgebreid en zijn er maatregelen genomen waardoor gebruikers en niet-gebruikers hun rechten kunnen uitoefenen, aldus de Italiaanse privacytoezichthouder. Zo wordt onder andere vermeld welke persoonlijke data wordt verwerkt voor het trainen van de algoritmes. Ook is er een opt-out om persoonlijke data niet te laten verwerken. Verder moeten gebruikers aangeven dat ze 18 jaar of ouder zijn, of dat als ze tussen de 13 en 18 jaar zijn toestemming van hun ouders of voogd hebben.