Ziggo moet waarschuwingsbrief stichting Brein naar klant sturen

Ziggo moet een waarschuwingsbrief van stichting Brein naar een klant sturen die wordt verdacht van het schenden van het auteursrecht, zo heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in hoger beroep bepaald. De klant in kwestie zou via een open directory allerlei e-books online aanbieden. Brein heeft het ip-adres van de aanbieder, die een klant bij Ziggo is, maar geen verdere gegevens. De stichting wil daarom dat Ziggo een waarschuwingsbrief naar de betreffende klant stuurt dat hij hiermee moet stoppen of de gegevens van de klant verstrekt.

De voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland besloot vorig jaar de vordering van Brein af te wijzen. Ziggo zou voor de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens namelijk een vergunning van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) moeten hebben. Zowel Brein als Ziggo gingen tegen het vonnis in beroep. Brein stelde dat Ziggo zelf verantwoordelijk is voor de aanvraag van een vergunning bij de AP. Daardoor zou elke vorm van handhaving van auteursrechten die afhankelijk is van tussenpersonen, zoals Ziggo, dreigen te worden stilgelegd.

Volgens Ziggo heeft de voorzieningenrechter onder meer onterecht geoordeeld dat in deze zaak sprake is van een verwerking van persoonsgegevens ‘ter instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering’ zoals in de Uitvoeringswet AVG (UAVG) staat, omdat in de praktijk bijna nooit wordt toegekomen aan een rechtsvordering doordat een waarschuwing al volstaat. Het hof komt tot de slotsom dat Ziggo in dit specifieke geval moet meewerken en dat dit niet in strijd met de AVG is.

Het hof stelt dat Brein aannemelijk heeft gemaakt dat de Ziggo-klant inbreuk maakt op de auteursrechten van rechthebbenden die door Brein worden vertegenwoordigd. Verder komt het hof tot het oordeel dat Ziggo geen beroep kan doen op de UAVG, omdat het niet om haar eigen rechtsvordering gaat, maar om die van Brein. Het vonnis van de voorzieningenrechter is dan ook vernietigd en Ziggo moet de waarschuwingsbrief naar de betreffende klant sturen. Als de klant ondanks de waarschuwingsbrief de e-books blijft aanbieden zal Ziggo ook zijn naam en adresgegevens aan Brein moeten verstrekken.

Andere klanten

Brein wilde dat Ziggo ook gedwongen zou worden om naar andere klanten, die op soortgelijke wijze inbreuk op het auteursrecht maken, waarschuwingsbrieven te sturen, maar die vordering is door het hof afgewezen. "Het gaat om toekomstige gevallen die nog onbekend zijn. Dat maakt dat het niet mogelijk is om een belangenafweging te maken tussen de vermeende inbreuk op auteursrechten en de privacybelangen van deze Ziggo-klant, welke afweging vereist is voordat Ziggo verplicht kan worden om deze gegevens te verwerken en te verstrekken", aldus het hof. De uitspraak heeft dan ook alleen betrekking op één specifieke klant.