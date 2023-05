Toezichthouder tegen verplicht gebruik Europese id-wallet voor digitaal rijbewijs

Het Europees digitaal rijbewijs dat de Europese Commissie wil invoeren moet zonder Europese id-wallet zijn te gebruiken, zo vindt de Europese privacytoezichthouder EDPS. Daarnaast moet een Europees wetsvoorstel over verkeersveiligheid worden aangepast, zodat de toegang van autoriteiten tot rijbewijsgegevens voldoende wordt beperkt.

De European Data Protection Supervisor (EDPS) is de privacytoezichthouder van de EU en reageerde op een "pakket voor de verkeersveiligheid" dat Brussel afgelopen maart presenteerde. Het gaat onder andere om een nieuw wetsvoorstel over het uitwisselen van informatie over verkeersmisdrijven en een aanpassing van bestaande wetgeving over rijbewijzen.

In een opinie stelt de privacytoezichthouder dat het uitwisselen van persoonlijke informatie tussen EU-lidstaten moet worden beperkt tot wat strikt noodzakelijk is voor het onderzoeken van verkeersmisdrijven en handhaving. Het gaat dan met name om de voorwaarden waaronder er toegang tot nationale voertuigdatabases kan worden verkregen. Daarnaast vindt de EDPS dat het uitwisselen van rijbewijsgegevens, om verkeersmisdrijven te voorkomen, detecteren en onderzoeken, moet worden beperkt tot nationale autoriteiten.

In maart kondigde de Europese Commissie plannen aan voor de invoering van een digitaal rijbewijs. Straks zullen rijbewijzen standaard digitaal zijn, maar hebben burgers wel de optie om een fysiek rijbewijs aan te vragen. "We willen dat de EU overstapt op een digitaal rijbewijs dat in de hele Europese Unie werkt. In de nabije toekomst staat je rijbewijs op je telefoon of ander digitaal apparaat, hoewel je een fysieke versie kunt aanvragen als je dat liever wil", aldus Eurocommissaris Adina Valean.

De Europese Commissie presenteerde twee jaar geleden het plan voor de invoering van een digitale identiteit waarmee burgers zich in de gehele Europese Unie kunnen identificeren. Vanuit een speciale wallet-app voor smartphones moeten burgers kunnen aantonen wie ze zijn en elektronische documenten delen. Grote platformen zullen worden verplicht om de nieuwe Europese digitale identiteit te accepteren, zodat gebruikers daarmee op het platform kunnen inloggen.

De EDPS vindt dat de Europese id-wallet niet mag worden verplicht om een digitaal rijbewijs te kunnen gebruiken. De id-wallet zal namelijk een uniek identificatienummer bevatten dat voor elektronische surveillance is te gebruiken, zo stelt de privacytoezichthouder. Aangezien Brussel geen "impact assessment" heeft uitgevoerd die de noodzaak voor het verplicht gebruik van de Europese id-wallet demonstreert, moet dit optioneel blijven, aldus de EDPS.