Apple en Google komen met specificatie tegen ongewenste Bluetooth-trackers

Apple en Google hebben vandaag een specificatie gepresenteerd die mensen tegen ongewenste Bluetooth-trackers moet beschermen. Samsung, Tile, Chipolo, eufy Security en Pebblebee hebben aangegeven de specificatie te steunen. Bluetrooth-trackers zijn kleine apparaatjes waarmee het mogelijk is om goederen terug te vinden. Ze kunnen echter ook voor het ongewenst tracken en stalken van personen worden gebruikt. Apple en Google claimen dat hun voorgestelde specificatie dit moet voorkomen.

"Unwanted tracking detection" kan zowel bluetooth-trackers detecteren als personen hiervoor waarschuwen, alsmede informatie geven hoe het apparaatje is uit te schakelen. Dit kan dan vanaf Androidtelefoons en iPhones. Apple kwam eerder al met apps waarmee het mogelijk is om AirTags in de buurt te detecteren. De nu voorgestelde specificatie moet ervoor zorgen dat Bluetooth-trackers van verschillende fabrikanten op dezelfde manier zijn te vinden. Het gaat nog om een conceptspecificatie waar fabrikanten en andere partijen op kunnen reageren.