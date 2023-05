Mozilla neemt Fakespot over voor het herkennen van nepreviews

Mozilla heeft Fakespot overgenomen, een dienst die zich bezighoudt met het detecteren van nepreviews op internet, zo is vandaag bekendgemaakt. Fakespot blijft beschikbaar voor verschillende browsers en smartphones, maar er zal in de toekomst een "unieke" integratie met Firefox plaatsvinden. Hierdoor zouden Firefox-gebruikers beter in staat moeten zijn om echte van neprecensies te onderscheiden, zo claimt Mozilla.

Fakespot maakt naar eigen zeggen gebruik van kunstmatige intelligentie en machine learning om patronen en overeenkomsten tussen reviews te herkennen, om zo vermeende misleidende recensies te kunnen detecteren. Volgens Fakespot-oprichter Saoud Khalifah is het eenvoudiger dan ooit tevoren om neprecensies te maken en is de browser de eerste plek waar deze content binnenkomt. Daardoor zou de browser ook het beste zijn uitgerust om nepreviews tegen te gaan.