Organisaties roepen wereldleiders op om encryptie te beschermen

Meer dan veertig organisaties, waaronder Mozilla, Proton, Tor Project, Mullvad VPN en Threema, hebben wereldleiders vandaag in een open brief opgeroepen om encryptie, vrijheid van meningsuiting en andere mensenrechten te beschermen. Aanleiding is allerlei wetgeving die in de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten in de maak is en volgens de briefschrijvers een bedreiging voor encryptie en het recht op privacy vormt.

Het gaat dan om de Online Safety Bill in het VK, de Lawful Access to Encrypted Data Act en EARN IT bill in de VS en het scanplan van de Europese Commissie om alle berichten en ander verkeer van Europese burgers te inspecteren. "Deze zorgwekkende ontwikkeling in onze democratieën moet stoppen!", aldus e-maildienst Tutanota, dat de open brief ook ondertekende.

Volgens de organisaties is encryptie een essentieel middel voor de privacy, databescherming, internetveiligheid, persvrijheid, zelfbeschikking en vrije meningsuiting van mensen. De aanvallen die overheden op versleutelde diensten uitvoeren bedreigen privacy en brengen gebruikers in gevaar, aldus de brief. "Dit lijkt misschien een ver van mijn bed probleem dat zich voornamelijk in autoritaire landen voordoet, maar de dreiging is net zo echt en klopt aan de poorten van onze democratische naties."

De briefschrijvers stellen dat velen in de Europese Unie, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Canada en Australië versleutelde diensten willen dwingen om hun encryptie te backdooren of anders toegang tot versleutelde diensten zoals Tor, Signal en Tutanota te blokkeren. De organisaties roepen democratische leiders dan ook op om niet het pad van autoritaire regimes zoals Rusland en Iran te volgen, die actief de toegang van burgers tot versleutelde diensten beperken.

"Bescherm encryptie en houd het mensenrecht op privacy in stand. Dit is essentieel voor online veiligheid, vrijheid, veilige identiteitsontwikkeling, zelfbeschikking, vrije meningsuiting, persvrijheid en andere rechten die het hart van de democratie zijn", gaat de oproep verder. De organisaties vragen wereldleiders om ervoor te zorgen dat encryptie niet wordt ondermijnd door wet- en regelgeving, versleutelde diensten niet worden geblokkeerd of beperkt en dat eerder genoemde wetsvoorstellen worden herzien.