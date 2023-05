Google verhelpt Android-lekken waardoor apps meer rechten kunnen krijgen

Google heeft tijdens de patchronde van mei 47 kwetsbaarheden in Android verholpen waardoor malafide apps in het ergste geval zonder enige interactie van gebruikers meer rechten kunnen krijgen. Apps kunnen zo onder andere toegang tot data krijgen waar ze geen toegang toe zouden moeten hebben, instellingen wijzigen, beveiligingsmaatregelen omzeilen of permissies krijgen die ze eerst niet hadden.

De impact van de kwetsbaarheden is beoordeeld als maximaal "high". Dat geldt ook voor de verholpen kwetsbaarheden in onderdelen van chipsetfabrikanten waar Android gebruik van maakt. Voor zover bekend is geen van de verholpen beveiligingslekken al voor het uitkomen van de updates aangevallen.

Patchniveau

Google werkt met zogeheten patchniveaus, waarbij een datum het patchniveau weergeeft. Toestellen die de mei-updates ontvangen zullen '2023-05-01' of '2023-05-05' als patchniveau hebben. Fabrikanten die willen dat hun toestellen dit patchniveau krijgen moeten in dit geval alle updates van het Android-bulletin van mei aan hun eigen updates toevoegen, om die vervolgens onder hun gebruikers uit te rollen. De updates zijn beschikbaar gesteld voor Android 11, 12, 12L en 13.

Fabrikanten van Androidtoestellen zijn volgens Google tenminste een maand geleden over de nu verholpen kwetsbaarheden ingelicht en hebben in die tijd updates kunnen ontwikkelen. Dat wil echter niet zeggen dat alle Androidtoestellen deze updates zullen ontvangen. Sommige toestellen worden niet meer met updates van de fabrikant ondersteund of de fabrikant brengt de updates op een later moment uit.