Belastingdienst stuurt ondernemers sms-bericht over btw-aangifte

De Belastingdienst stuurt ondernemers vandaag en morgen een sms-bericht over het doen van btw-aangifte. Om phishing te voorkomen is het belangrijk dat ondernemers letten op de afzender en inhoud van het bericht, aldus de fiscus. De btw-aangifte over het eerste kwartaal van 2023 of maart 2023 had 30 april bij de Belastingdienst moeten binnen zijn, alsmede de betaling. Wie nog geen aangifte heeft gedaan kan nu een sms verwachten.

Het gaat dan specifiek om in Nederland gevestigde kleine of middelgrote ondernemers waarvan het mobiele telefoonnummer bij de fiscus bekend is. Criminelen sturen regelmatig sms-berichten die van de Belastingdienst afkomstig lijken en stellen dat de ontvanger een openstaande schuld heeft. Onlangs waarschuwde de Fraudehelpdesk nog dat het op dit moment veel meldingen ontvangt over sms-berichten die zogenaamd van de Belastingdienst zouden komen.