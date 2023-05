Onderzoek: acht procent Belgen doet niet aan online bankieren

Acht procent van de Belgen, zo'n 760.000 mensen, maakt geen gebruik van online bankieren, voornamelijk vanwege de angst om slachtoffer van misbruik te worden. Daarnaast gaat deze groep liever naar een bankkantoor om zaken te regelen, waarvan er in België nog altijd veel meer zijn dan in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van Febelfin, koepelorganisatie van Belgische banken.

De populairste kanalen voor het gebruik van bankdiensten in België zijn de pc (89 procent) en de bankapp op de smartphone (82 procent). Acht procent van de deelnemers aan het onderzoek maakt geen gebruik van online bankieren. Van deze groep geeft 29 procent als voornaamste reden de angst voor misbruik. Bijna een kwart geeft de voorkeur aan het regelen van bankzaken op het bankkantoor en negentien procent vindt online bankieren te complex.

Eén op de vijf Belgen maakt nooit een fysieke afspraak bij zijn bank. Als het gaat om het aantal bankkantoren in België neemt dat aantal af, maar is nog altijd hoger dan het Europees gemiddelde of in Nederland. België telde in 2021 nog 378 bankkantoren per miljoen inwoners. In Nederland waren dat er 55, aldus cijfers van de Europese Centrale Bank (ECB).