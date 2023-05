Mozilla start besloten bètatest van eigen socialmediaplatform op Mastodon

Oke, ik gebruik momenteel Firefox als mijn browser.



Maar met hoe Mozilla zijn vinger in steeds meer pap aan het steken is, wil ik er eigenlijk wel een beetje van af.

Nu wil ik zeker weten geen Chromium. (Chrome, Edge, Opera, Brave, etc)

Ik gebruik geen Apple producten, dus Safari is ook geen optie.



Volgens mij blijft er dan niet echt veel meer over...

Hebben we dan niet te weinig spelers op de browsermarkt?



Ik zag hier laatst iemand zeggen dat ie een security.nl browser wou maken.

Is dat toevallig van de grond gekomen? :)