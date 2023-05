Europees Hof: AVG vereist geen drempelwaarde voor schadevergoeding

Bij overtredingen van de AVG is het niet nodig dat er eerst een bepaalde "drempel van ernst" wordt bereikt voordat er een schadevergoeding kan worden toegekend, ook bij immateriële schade, zo heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie bepaald (pdf). Het Hof deed uitspraak in een zaak die was voorgelegd door het Oostenrijkse hooggerechtshof.

De zaak was door een Oostenrijkse burger tegen de Oostenrijkse Post aangespannen. Het postbedrijf bleek sinds 2017 met behulp van algoritmen, gebaseerd op sociale en demografische gegevens, de politieke voorkeur van Oostenrijkers te bepalen. Volgens het postbedrijf had de burger in kwestie, die geen toestemming had gegeven voor het verwerken van zijn persoonsgegevens, affiniteit met de Oostenrijkse extreemrechtse Vrijheidspartij.

Iets waar de burger zeer ontstemd over was. Hij stelde hierdoor immateriële schade te hebben geleden en eiste een schadevergoeding van duizend euro. Het Hof stelt dat er onder de AVG alleen een recht op schadevergoeding is wanneer er aan drie voorwaarden is voldaan, namelijk een inbreuk op de AVG, materiële of immateriële schade als gevolg van die inbreuk en een causaal verband tussen de schade en de inbreuk.

"Bijgevolg geeft niet elke inbreuk op zich op de AVG recht op schadevergoeding", aldus het Hof. Dat stelt verder dat er bij immateriële schade niet eerst een bepaalde ernst moet zijn bereikt voordat er een beroep op het recht op schadevergoeding kan worden gedaan. Daarnaast mogen de procedures voor vorderingen die onder de AVG worden gedaan niet gecompliceerder zijn dan de procedures voor andere vorderingen.

"We zijn blij met de verduidelijkingen van het Hof van Justitie. Een hele industrie probeerde de AVG te herinterpreteren om maar geen schade te hoeven betalen aan gebruikers van wie ze de rechten schonden. Dit lijkt te zijn afgewezen. We zijn zeer te spreken over het resultaat", zegt de bekende privacyactivist Max Schrems. Volgens Schrems zijn al tal van AVG-zaken zonder goede reden afgewezen omdat nationale rechtbanken bij emotionele schade eerst een bepaalde ernst eisten.