Website Rechtspraak.nl door ddos-aanval slecht of niet bereikbaar

De website van de Rechtspraak heeft sinds gisteren te maken met een ddos-aanval waardoor het openbare deel van de website slecht of niet bereikbaar is. De verschillende registers en de mijn omgeving, waarvoor ingelogd moet worden, zijn wel bereikbaar via een directe link. Volgens de Rechtspraak heeft de aanval geen gevolgen voor de behandeling van rechtszaken en zal er van de aanval bij politie aangifte worden gedaan.

"De ervaring leert dat een aanval vaak een of meerdere dagen kan duren", zo laat de Rechtspraak verder weten, dat via LinkedIn en Twitter updates zal blijven geven. De website lijkt op het moment van schrijven nog steeds niet goed te werken en geeft de melding "The server is busy now. Try again later" en een HTTP Error 503 dat de dienst niet beschikbaar is. De Rechtspraak heeft aangegeven dat het de komende jaren steeds meer wil gaan digitaliseren en inzet op digitale toegankelijkheid. Zo is het in steeds meer zaken mogelijk om digitaal te procederen.