Ransomwaregroep kaapt waarschuwingssysteem Amerikaanse universiteit

De groep criminelen achter de AvosLocker-ransomware heeft het waarschuwingssysteem van een Amerikaanse universiteit gekaapt, om vervolgens een dreigement naar studenten en medewerkers te versturen. Het gaat om de Bluefield University in de Amerikaans staat Virginia. De universiteit maakt gebruik van RamAlert, een waarschuwingssysteem waarmee studenten en universiteitspersoneel in het geval van noodsituaties via e-mail en sms kunnen worden gewaarschuwd.

Vorige week zondag werd de universiteit slachtoffer van een cyberaanval en meldde vervolgens dat het systemen voor onbepaalde tijd had uitgeschakeld en riep universiteitspersoneel en studenten op om geen campussystemen te gebruiken. De aanvallers hadden echter ook toegang tot het RamAlert-waarschuwingssysteem gekregen, aangezien ze maandag meerdere berichten via het systeem verstuurden. Daarin claimde de ransomwaregroep 1,2 terabyte aan data te hebben gestolen en dat het die openbaar zou maken als het geen losgeld ontvangt. Vanwege de aanval besloot de universiteit de examens die maandag zouden starten naar dinsdag te verplaatsen.