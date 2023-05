Politie houdt Purmerender aan voor diefstal honderdduizenden klantgegevens

De politie heeft een 25-jarige man uit Purmerend aangehouden op verdenking van het stelen van honderdduizenden klantgegevens van een bedrijf uit Haarlem. De verdachte dreigde de gegevens openbaar te maken of te verkopen als het bedrijf geen 50.000 euro betaalde. Na het dreigement te hebben ontvangen stapte het bedrijf naar de politie.

Het onderzoek leidde uiteindelijk naar de man uit Purmerend. Bij de aanhouding is ook de woning van de verdachte doorzocht, waarbij contant geld en verschillende gegevensdragers in beslag zijn genomen voor verder onderzoek. De politie roept bedrijven op die te maken krijgen met afdreiging om niet in te gaan op betaaleisen, maar om direct de politie in te schakelen. De naam van het bedrijf uit Haarlem is niet door de politie bekendgemaakt.